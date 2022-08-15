Щоб заповнити кадрові прогалини у так званих "л/днр", російських чиновників заохочують великими надбавками до заробітних плат. Покриває ці витрати бюджет Бєлгородської області, у якій за час повномасштабної війни неодноразово чули "бавовну".

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Небезпечні "відрядження" у псевдореспубліки

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російське керівництво продовжує агітувати своїх держслужбовців до праці на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

За рішенням адміністрації Бєлгорода, співробітникам місцевої мерії, керівникам і працівникам муніципальних закладів обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях, якщо ті погодяться працювати у так званих "днр" або "лнр".

Крім того, з міського бюджету Бєлгорода компенсують витрати, пов'язані з "відрядженням" (так звані "добові") та іншими потребами. До "добових" передбачені надбавки в іноземній валюті – українській гривні – у розрахунку:

50% для голови адміністрації;

40% – першому та деяким іншим заступникам;

30% – начальникам відділів, їхнім заступникам, головним та провідним фахівцям.

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До слова, обіцянки збільшення виплат пов'язані із категоричним небажанням російських чиновників їхати в Україну через їхнє побоювання за власну безпеку. Попри ці привабливі фінансові пропозиції, росіяни все одно продовжують масово відмовлятися їхати у небезпечні "відрядження".

Наразі керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку російського окупаційного режиму у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини. З вересня за участю російських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з росії,

– уточнили в українській розвідці.

У ГУР МО також додали, що загалом з бєлгородського бюджету на закріплення російської окупації на Луганщині планується виділити 1,6 мільярда рублів. При цьому, затверджений дефіцит бюджету російської області на 2022 рік становить 30,8 мільярда рублів.

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