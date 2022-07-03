Захарова відкрито пригрозила Україні та колективному Заходу

Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала "хлопки" у Бєлгороді, повідомляються російські ЗМІ. Вона заявила, що буцімто Київ та якісь "західні куратори" влаштували провокації на території Росії.

До речі Російський пропагандист в ефірі облаяв колег, які називають вибухи у Бєлгороді "хлопками"

Захарова відкрито пригрозила Україні та колективному Заходу відповіддю, якщо провокації на території Росії продовжаться. Враховуючи, що Росія сама влаштовує провокації, то від окупантів можна чекати будь-чого.

У Путіна заговорили про мирні переговори

Тему вибухів у Бєлгороді не обійшов прессекретар Володимира Путіна – Дмитро Пєсков. Представник Путіна чомусь заговорив про мирні переговори.

Він вважає, що Київ повинен "зрозуміти" умови Росії. Пєсков цинічно додав, що Україна має погодитися на них та сісти за стіл переговорів і зафіксувати документ. Україна розуміє цинічні вимоги Кремля, однак виключає територіальні поступки.

Також речник Путіна чомусь заговорив про здоровий глузд на Заході, мовляв, якщо він візьме гору, то переговори щодо України відновляться. Він звинувачує країни Заходу в тому, що вони не керуються своїми інтересами, а сповідують політику колективного Заходу.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді

Близько 3 ночі у російському Бєлгороді пролунали вибухи, після чого небо над містом було в димі. Також у ніч проти 3 липня вибухи знову лунали в російському місті Курськ.

Російська влада заявила, що загинули 3 людини, ще 4 – постраждали. Що стало причиною вибухів – не відомо. Москва очікувано звинуватила Україну, однак російська пропаганда не витримала жодної критики.

Журналіст Денис Казанський розповів, що в будівлях, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1". Такої техніки немає на озброєнні в України. Натомість Росія часто використовує цей ЗРПК в Україні, що говорить про те, що Москва могла скоїти провокацію на власній території.

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