Активіст Сергій Стерненко опублікував відео, на якому пропагандист зачитує стрічку своїх новин. Російські журналісти там розповідають про сьогоднішні "хлопки" у Бєлгороді.

До теми "Хлопки" у Бєлгороді: губернатор повідомив, що загинули 3 людини, 11 будинків пошкоджено

Пропагандиста "прорвало" через слово "хлопки". Він не міг стримати емоції, та у результаті влаштував ледь не істерику.

Ви там ох*еніли? Яких "хлопків"?!

– істерив росіянин.

Що відомо про вибухи у Бєлгороді

Вночі 3 липня у Бєлгороді лунали вибухи. Російська влада заявила, що загинули 3 людини, ще 4 – постраждали. Відомо, що 2 людей доставили до лікарні – чоловіка та дитину 10 років.

"Хлопки" у Бєлгороді почули приблизно о 3 ночі. Їх було декілька. Спочатку жителі побачили, як щось вибухнуло в небі, а потім на землі. Повітряної тривоги в місті не було.

Повідомили, що в місті є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків.

Звісно, окупанти намагаються обернути ситуацію так, ніби це Україна обстріляла Бєлгород. Однак журналіст Денис Казанський "розніс" такі версії. Він наголосив, що в будівлях, які постраждали внаслідок нічного обстрілу, застрягли фрагменти російського ЗРПК "Панцир С1". На озброєнні в України такої техніки навіть немає.

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