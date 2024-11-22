24 Канал розкаже основне з пресконференції. Раніше ми вже писали про БЗВП: військові акцентували, що в українській армії учать того, на що не звертають уваги на Заході.

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Як проходить БЗВП в Україні зараз

Новобранців розміщують у польових умовах у наметах з опаленням, термоізоляцією підлоги та вентиляцією. Військовослужбовця забезпечують повним комплектом обмундирування, засобами індивідуального захисту, повноцінним харчуванням не менше ніж 3500 кілокалорій на добу. Загальна вартість забезпечення військовослужбовця на період проходження курсу БЗВП становить 180 408 гривень,

– деталізували в Сухопутних силах.

Хоча дисциплін, які вивчають мобілізовані, додалося, денне навантаження новобранців навпаки зменшили – з 10 до 8 годин. Більшу частину навчальних годин присвячено курсу вивчення дій у складі підрозділу.

"Програма курсу БЗВП стала не лише тривалішою, а й суттєво розширена практичною актуальною складовою. Зокрема, до 16 годин збільшена тривалість курсу домедичної підготовки. До навчання додано предмет "спеціальна підготовка", який передбачає вивчення основ застосування БпЛА та РЕБ. В підготовку військовослужбовців інтегровано програмне забезпечення КРОПИВА. Також була розширена вогнева підготовка: додано вивчення колективної зброї (кулемети РПК, ПК, MG-42, ДШК, Браунінг, гранатомети РПГ-7, АГС-17 (МК-19) та ведення вогню з неї. Відповідно, збільшено забезпечення військовослужбовців у навчальних частинах боєприпасами та збільшено кількість занять зі стрільб із 29 до 39", – розповів полковник Юрій Дяченко.

Військовослужбовець опанував курс БЗВП, якщо вміє:

приводити особисту зброю до бою та вести з неї вогонь;

метати бойові гранати, обладнувати та маскувати вогневі позиції;

виконувати заходи щодо захисту від БпЛА та застосовувати засоби окопного РЕБ на рівні користувача;

вміє долати інженерні, мінно-вибухові загородження й дотримуватись правил мінної безпеки;

має навички надавати домедичну, психологічну допомогу собі та своїм побратимам;

має спроможність виконувати бойові завдання в різних умовах, діючи в складі бойової групи.

Якщо мобілізований пропустив навчальні години і не зміг повністю опанувати програму БЗВП, він буде надолужувати всі пропущені навчальні години із наступним складом призовників.

Те, наскільки навчений боєць, будуть оцінювати наприкінці БЗВП. Бійці мають пройти комплексне тактичне заняття тривалістю три доби, за ним інструктори визначать, наскільки вони готові діяти на полі бою.

Після навчання бійці вирушать у військові частини. Там їх будуть адаптовувати та додатково готувати до ведення бойових дій. Відбуватиметься злагодження навчених фахівців у складі малих груп (відділень).