Зміни в тактиці дій противника, застосування нових та новітніх зразків озброєння на полі бою впливають на те, чого вчитимуть рекрутів під час БЗВП. Про це пише 24 Канал з посиланням на NV.

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Що змінилося в базовій загальновійськовій підготовці

Новоспечені військовослужбовці мають бути готовими до тієї ситуації на полі бою, що існує просто зараз, а не рік чи півтора тому. З початку широкомасштабного вторгнення створено вже четверту редакцію програми БЗВП. Тобто менш ніж за 3 роки курс вже тричі вдосконалювали. До програми внесли ряд змін в частині, що стосується протидії БпЛА, обладнання та маскування позицій, використання засобів РЕБ,

– пояснив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Щоб молодь звикла до дронових атак, інструктори проводять "скиди". Іще демогрупи виконують роль умовного противника, а новобранці вчаться, що робити у разі безпосереднього зіткнення з противником, як правильно підходити до траншей та зачищати їх, як правильно стріляти на коротких відстанях і кидати ручні гранати.

З інших новацій – розширення програми вогневої підготовки. Наприклад, раніше за місяць курсанти відпрацьовували 20 вправ зі стрільби з автоматів, а тепер – 31. Загальна кількість вправ зі зброєю збільшилась до 45, адже рекрути виконують вправи з кулеметами і гранатометами, метають гранати тощо.

Стрільба забирає близько третини всього навчання – це і робота на стрільбищах, і з холостими патронами в умовах міської забудови та в траншеях.

У новій програмі стало значно більше практики: тактика, вогнева підготовка, розвідка, маскування, заняття зі зв'язку, радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Якщо ж військовослужбовці виконують програму БЗВП менш ніж на 70% через хвороби, реабілітацію або недостатні успіхи у навчанні, вони проходять курс повторно. Цей процес контролюють.

Цікаво! За кордоном мобілізованих майже не знайомлять із РЕБ та РЕР, не вчать, як діяти у разі дронових атак. А зі зброї переважно зосереджуються на АК-74.

Хто вчить рекрутів

70% інструкторів мають бойовий досвід, який отримали вже під час повномасштабного вторгнення.

"Серед решти 30% частина інструкторів набувала бойовий досвід в період з 2014 по 2022 рік. Багато інструкторів переведені до навчальних центрів після поранень. Це серед іншого військовослужбовці Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій ЗСУ. Тих інструкторів, які ще не мають бойового досвіду, відправляють на ротації", – ідеться в матеріалі.

Інструктор базового рівня в середньому отримує близько 24 500 гривень. Залежності від рівня освіти передбачена щомісячна премія від 15 000 до 25 000 гривень. Також розробляють додаткові механізми заохочення, наприклад, надання житла чи підвищення у званні.

Чим держава забезпечує мобілізованих

Новобранці отримують спальні мішки, каремати, подушки, матраци, ковдри та рушники, бойовий єдиний комплект.

Що входить у бойовий єдиний комплект:

кашкет;

панама;

шапка;

літній і зимовий костюми;

шкарпетки;

натільна білизна;

черевики (літні та зимові);

рукавиці та інші предмети.

Військовослужбовець отримує нову річ, коли в старої завершується термін експлуатації.

"Також передбачено захисні окуляри, шоломи та бронежилети, які є обов'язковою частиною екіпірування в умовах бойових дій. На додачу видається бойовий спеціальний комплект. Це налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки та підсумки, що забезпечують захист і зручність під час виконання бойових завдань або участі в навчаннях. Після закінчення служби майже все майно залишиться у власності людини. Відповідну норму запровадило Міністерство оборони. Повернути треба лише бронежилет та шолом", – підсумовують журналісти.

Щодо харчування, то воно складає щонайменше 3500 кілокалорій на день — це каші, супи, мʼясо, фрукти, овочі, кисломолочні продукти та солодощі.