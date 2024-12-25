Про це розповідає 24 Канал. Скасування статусу обмежено придатний стало частиною реформи оцінки стану здоров’я військовозобов’язаних.

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Скасування статусу обмежено придатний

Тепер замість цього введено три нових категорії придатності:

Придатний до військової служби – чоловіки без будь-яких обмежень щодо служби.

– чоловіки без будь-яких обмежень щодо служби. Придатний до служби в підрозділах забезпечення – чоловіки з певними захворюваннями або фізичними вадами, які не можуть служити на передовій, але можуть виконувати обов’язки у тилу.

– чоловіки з певними захворюваннями або фізичними вадами, які не можуть служити на передовій, але можуть виконувати обов’язки у тилу. Непридатний до військової служби з виключенням з обліку – особи з тяжкими захворюваннями чи фізичними вадами.

Згідно з новими правилами, ті, хто раніше мали статус обмежено придатний, можуть потрапити до будь-якої з цих категорій. Рішення про це прийматиме військово-лікарська комісія після детальної перевірки стану здоров’я.

Для проходження ВЛК необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації. На комісію слід принести медичні довідки, які підтверджують стан здоров’я та діагнози.

Які хвороби не звільняють від мобілізації

Певні захворювання, навіть якщо вони раніше були підставою для обмеженої придатності, більше не звільняють від мобілізації. Серед них:

вилікуваний туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний ВІЛ;

хвороби крові та кровотворних органів, що повільно прогресують;

невротичні розлади чи легкі прояви психічних розладів;

хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями.

Ці зміни покликані забезпечити максимальну ефективність використання мобілізаційного ресурсу в умовах воєнного стану.

У той же час, кожна ситуація розглядається індивідуально, щоб уникнути помилок у призові.

До слова, близько 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну за умови розв'язання питання з бронюванням, яке стримує їх через страх мобілізації.

Міністр Олексій Чернишов зазначив, що на державному рівні слід заохочувати повернення громадян, а також планується створення Unity Hub для підтримки українців за кордоном.