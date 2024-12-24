Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву міністра національної єдності України Олексія Чернишова під час засідання комітету ВР.

Дивіться також Вони забезпечують 90 відсотків мобілізації, – Веніславський відповів на критику ТЦК

Чернишов назвав умову, за якої чоловіки будуть повертатися в Україну

Чернишов вважає, що близько половини чоловіків, які нині живуть за кордоном, готові повернутися в Україну навіть до завершення війни. На його думку, головною умовою для їхнього повернення є вирішення питання з бронюванням, адже страх перед мобілізацією залишається стримувальним фактором.

50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є,

– заявив міністр.

Чернишов також вважає, що на державному рівні слід системно заохочувати громадян повертатися додому, а також підтримувати тих, хто залишається за кордоном, щоб вони відчували, що можуть повернутися додому. Відтак, міністр наголосив, що за кордоном планують створити "Unity Hub". Вони стануть центрами для допомоги українцям, які дозволятимуть вирішити питання з працевлаштуванням в Україні, мобілізацією та оформленням військово-облікових документів.

"Unity Hub", як повідомив Чернишов, також сприятимуть координації допомоги ЗСУ, підтримці українських громад, а також розвитку культурних, освітніх та соціальних ініціатив.