Об этом рассказывает 24 Канал. Отмена статуса ограниченно годен стало частью реформы оценки состояния здоровья военнообязанных.

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Отмена статуса ограниченно годный

Теперь вместо этого введены три новых категории годности:

Пригодный к военной службе – мужчины без каких-либо ограничений по службе.

– мужчины без каких-либо ограничений по службе. Пригоден к службе в подразделениях обеспечения – мужчины с определенными заболеваниями или физическими недостатками, которые не могут служить на передовой, но могут выполнять обязанности в тылу.

– мужчины с определенными заболеваниями или физическими недостатками, которые не могут служить на передовой, но могут выполнять обязанности в тылу. Непригоден к военной службе с исключением из учета – лица с тяжелыми заболеваниями или физическими недостатками.

Согласно новым правилам, те, кто ранее имели статус ограниченно годный, могут попасть в любую из этих категорий. Решение об этом будет принимать военно-врачебная комиссия после детальной проверки состояния здоровья.

Для прохождения ВВК необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации. На комиссию следует принести медицинские справки, подтверждающие состояние здоровья и диагнозы.

Какие болезни не освобождают от мобилизации

Определенные заболевания, даже если они ранее были основанием для ограниченной годности, больше не освобождают от мобилизации. Среди них:

вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

бессимптомный ВИЧ;

болезни крови и кроветворных органов, что медленно прогрессируют;

невротические расстройства или легкие проявления психических расстройств;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями.

Эти изменения призваны обеспечить максимальную эффективность использования мобилизационного ресурса в условиях военного положения.

В то же время, каждая ситуация рассматривается индивидуально, чтобы избежать ошибок в призыве.

К слову, около 50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину при условии решения вопроса с бронированием, которое сдерживает их из-за страха мобилизации.

Министр Алексей Чернышев отметил, что на государственном уровне следует поощрять возвращение граждан, а также планируется создание Unity Hub для поддержки украинцев за рубежом.