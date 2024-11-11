Изменения в тактике действий противника, применение новых и новейших образцов вооружения на поле боя влияют на то, чему будут учить рекрутов во время БОВП. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Что изменилось в базовой общевойсковой подготовке

Новоиспеченные военнослужащие должны быть готовы к той ситуации на поле боя, которая существует прямо сейчас, а не была год или полтора назад. С начала широкомасштабного вторжения создана уже четвертая редакция программы БОВП. То есть менее чем за 3 года курс уже трижды совершенствовали. В программу внесли ряд изменений в части, касающейся противодействия БПЛА, оборудования и маскировки позиций, использования средств РЭБ,

– пояснил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Чтобы молодежь привыкла к дроновым атакам, инструкторы проводят "сбросы". Еще демогруппы выполняют роль условного противника, а новобранцы учатся, что делать в случае непосредственного столкновения с противником, как правильно подходить к траншеям и зачищать их, как правильно стрелять на коротких расстояниях и бросать ручные гранаты.

Из других новаций – расширение программы огневой подготовки. Например, раньше за месяц курсанты отрабатывали 20 упражнений по стрельбе из автоматов, а теперь – 31. Общее количество упражнений с оружием увеличилось до 45, ведь рекруты выполняют упражнения с пулеметами и гранатометами, метают гранаты и тому подобное.

Стрельба забирает около трети всего обучения – это и работа на стрельбищах, и с холостыми патронами в условиях городской застройки и в траншеях.

В новой программе стало значительно больше практики: тактика, огневая подготовка, разведка, маскировка, занятия по связи, радиационной, химической и биологической защите.

Если же военнослужащие выполняют программу БОВП менее чем на 70% из-за болезни, реабилитации или недостаточных успехов в обучении, они проходят курс повторно. Этот процесс контролируют.

Интересно! За рубежом мобилизованных почти не знакомят с РЭБ и РЭР, не учат, как действовать в случае дроновых атак. А из оружия преимущественно сосредотачиваются на АК-74.

Кто учит рекрутов

70% инструкторов имеют боевой опыт, который получили уже во время полномасштабного вторжения.

"Среди оставшихся 30% часть инструкторов приобретала боевой опыт в период с 2014 по 2022 год. Многие инструкторы переведены в учебные центры после ранений. Это среди прочего военнослужащие Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций ВСУ. Тех инструкторов, которые еще не имеют боевого опыта, отправляют на ротации", – говорится в материале.

Инструктор базового уровня в среднем получает около 24 500 гривен. В зависимости от уровня образования предусмотрена ежемесячная премия от 15 000 до 25 000 гривен. Также разрабатывают дополнительные механизмы поощрения, например, предоставление жилья или повышение в звании.

Чем государство обеспечивает мобилизованных

Новобранцы получают спальные мешки, карематы, подушки, матрасы, одеяла и полотенца, боевой единый комплект.

Что входит в боевой единый комплект:

фуражка;

панама;

шапка;

летний и зимний костюмы;

носки;

нательное белье;

ботинки (летние и зимние);

перчатки и другие предметы.

Военнослужащий получает новую вещь, когда у старой завершается срок эксплуатации.

"Также предусмотрены защитные очки, шлемы и бронежилеты, которые являются обязательной частью экипировки в условиях боевых действий. В дополнение выдается боевой специальный комплект. Это налокотники, наколенники, тактические рюкзаки и подсумки, обеспечивающие защиту и удобство во время выполнения боевых задач или участия в учениях. После окончания службы почти все имущество останется в собственности человека. Соответствующую норму ввело Министерство обороны. Вернуть надо только бронежилет и шлем", – заключают журналисты.

Что касается питания, то оно составляет не менее 3500 килокалорий в день – это каши, супы, мясо, фрукты, овощи, кисломолочные продукты и сладости.