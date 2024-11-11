Схемы действовали в разных регионах Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Нацполицию.

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Что известно о новых делах о взяточничестве в МСЭК и ВВК

Задержанные чиновники брали взятки от 2 до 10 тысяч долларов США, чтобы "помочь" военнообязанным избежать призыва. Они изготавливали фиктивные медицинские заключения.

В частности, в Кропивницком "на горячем" поймали хирурга и по совместительству члена ВВК: он получал деньги за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

А на Днепропетровщине разоблачили руководительницу отделения местной больницы: она брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных, что позволяло им выезжать за границу.

В частности, следствию стало известно о том, что военнообязанный брат смог оформить отсрочку от мобилизации благодаря инвалидности его 29-летней сестры. Женщина уже длительное время лечилась, но чиновница требовала средства, чтобы повлиять на решение МСЭК.

"На Харьковщине подозрение получила еще одна чиновница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года (2024 – 24 Канал). Находясь на должности врача-реабилитолога, она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности", – также добавили в СБУ.

Всем фигурантам сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, подделке документов и злоупотреблении влиянием.

Всем задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержаны врачи МСЭК и ВВК за взяточничество / Фото СБУ и Нацполиции