Во Львове заместительницу главного врача МСЭК подозревают в подаче недостоверной информации в декларации. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Офис Генерального прокурора.
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Какие детали известно о новом скандале в МСЭК
Чиновницу обвиняют в нарушении законодательства из-за непредоставления сведений о недвижимости и автомобилях, принадлежащих ей и ее мужу.
Обратите внимание! В декларации за 2023 год она не указала наличие арендованного гаража и двух автомобилей премиум-класса, в частности Mercedes-Benz GLE 300D Coupe и BMW X5, общая стоимость которых превышает 5,9 миллиона гривен.
Сейчас правоохранители проверяют вероятность того, что подозреваемая могла быть причастна к злоупотреблениям при принятии решений об установлении групп инвалидности. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигурантки дела.
Расследование продолжается при участии Государственного бюро расследований.
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