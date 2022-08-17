окупанти знову були необережними
Про це 24 каналу розказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, вибух стався у колишній будівлі СБУ, де росіяни знову "необережно поводилися".
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Офіційної інформації щодо втрат ворога наразі немає, але попередньо можна сказати, що там загинуло близько 100 осіб з керівництва 2-го армійського корпусу росії. Зокрема, серед них було орієнтовно 20 фсбшників.
Будівля, у якій загарбники організували штаб, повністю зруйнована. У мережі опублікували відео того, що від неї залишилося.
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Попередня "бавовна" на Луганщині
- Новини про "нехтування технікою безпеки" та "необережне паління" окупантів на Луганщині з'являються все частіше.
- Так, ввечері 16 серпня повідомили про вибухи на території Первомайська. Ймовірно, там постраждали ворожі склади.
- Напередодні "бавовну" зафіксували у селищі Родакове, що в Алчевському районі. Вибухи лунали зі складу окупантів.
- Крім того, 14 серпня було дуже "гучно" у Попасній, а саме на базі ПВК "Вагнер". Після них Сергій Гайдай заявив, що якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців керівного складу загинули, це не буде новиною.