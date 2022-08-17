окупанти знову були необережними

Про це 24 каналу розказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, вибух стався у колишній будівлі СБУ, де росіяни знову "необережно поводилися".

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Офіційної інформації щодо втрат ворога наразі немає, але попередньо можна сказати, що там загинуло близько 100 осіб з керівництва 2-го армійського корпусу росії. Зокрема, серед них було орієнтовно 20 фсбшників.

Будівля, у якій загарбники організували штаб, повністю зруйнована. У мережі опублікували відео того, що від неї залишилося.

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