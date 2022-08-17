Відповідну інформацію повідомили в телеграм-каналах. Про вибухи написали орієнтовно о 22:46 16 серпня.

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У мережі повідомили про "бавовну"

В соцмережах повідомляють про вибухи в окупованому росіянами Первомайську, що на Луганщині,

– написав "Штірліц".

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан, відомий як "Штірліц" додав, що інформація ще потребує уточнення.

Вибухи в Первомайську: дивіться відео

Також український журналіст Денис Казанський розповів: "В окупованому Первомайську Луганської області як жест доброї волі демілітаризувався черговий склад селітри".

Гучна "бавовна" в Первомайську: дивіться відео

Попередня "бавовна" на окупованих територіях: коротко

16 серпня було щедре на "бавовну" в росіян. Зокрема, біля Донецька та Луганська вибухи було чутно ще у ніч проти 16 серпня.

У телеграм-каналах повідомили, що вибухи там пролунали на околицях окупованого селища Нижня Кринка, що розташоване у Макіївській агломерації, а також у селищі Родакове, що в Алчевському районі Луганщини.

Також "бавовна" була біля Джанкоя в Криму. У цей же день під обстрілами опинилося одне із сіл Сімферопольського району. Там вибухав склад росіян з боєприпасами.

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