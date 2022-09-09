Соответствующую информацию враги сообщили вечером 9 сентября. Напуганные оккупанты заявили, что якобы начали план "перехвата".

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Оккупанты ноют в Курской области

Сергей Стерненко в телеграме опубликовал информацию, где написал, что оккупанты в своих пабликах пишут о том, что якобы украинские диверсанты на ГАЗеле обстреляли их блокпост с омоном.

"Инцидент", по данным оккупантов, произошел в Курской области, граничащей с Сумщиной. Там якобы даже есть раненые.

Российские пропагандисты заявили, что даже начали план "перехвата" в городе Суджа Курской области. Там ищут возможных "украинских диверсантов", якобы обстрелявших росгвардейцев.

Вероятно, оккупанты в этот раз плохо воспользовались оружием, ведь раньше они регулярно курили в непозволительных местах, чем вызывали "хлопок" на временно оккупированных территориях.

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У российских оккупантов 9 сентября выдалось очень тревожным, как и все предыдущие дни шести месяцев войны, которую начала россия в Украине.

На этот раз они жаловались на то, что на Харьковщине "устал" мост через реку Оскол. После этого у врагов уже нет возможности получать подкрепление через этот путь.

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