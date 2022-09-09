На Харьковщине "устал" мост
Российские оккупанты жалуются, что их группировка в Купянске, расположенном восточнее Харькова, оказалась отрезанной, пишет 24 канал. Захватчики говорят о том, что они оказались отрезанными после уничтожения моста через реку Оскол.
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В социальных сетях публикуют фото поврежденного моста.
Мост через реку Оскол делит Купянск на две части – западную и восточную. Из-за того, что мост разрушен, оккупанты жалуются, что не могут получить подкрепление этим путем снабжения.
Оккупанты заявляют о сложной ситуации в Купянске
- В американском Институте по изучению войны прогнозируют, что в течение следующих 72 часов ВСУ смогут отвоевать еще и Купянск Харьковской области.
- Этому предшествовало то, что российские войска объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковщины в Волчанск. Раньше такой статус имел именно Купянск.
- Также из Купянска начали бежать коллаборанты. Опасаясь освобождения оккупированных регионов, предатели стали вывозить свои семьи.
- Ставленики кремля в оккупированном Купянске сообщают, что "ситуация в районе сложная". Также они заявляют, что российские войска якобы "держат город и он в достаточной безопасности".
- В то же время в местных социальных сетях начали появляться фото украинских военных на въезде в Купянск.
- Корреспондент издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко заявил, что если наши войска смогут деоккупировать Купянск, это будет большой удар по инфраструктуре врага.
- Также советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Купянск является логистическим центром харьковской группировки российских оккупантов. Без него они не смогут эффективно снабжать свое войско.
- На фоне наступления ВСУ россияне перебрасывают подержанную технику в Изюм и Купянск.
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