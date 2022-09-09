На Харківщині "втомився" міст
Російські окупанти бідкаються, що їхнє угруповання у Куп'янську, який розташований на схід від Харкова, виявилося відрізаним, пише 24 канал. Загарбники кажуть про те, що вони виявилися відрізаними після знищення мосту через річку Оскіл.
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У соціальних мереж публікують фото пошкодженого мосту.
Міст через річку Оскіл ділить Куп'янськ на дві частини – західну та східну. Через те, що міст зруйновано, окупанти жаліються, що не можуть отримати підкріплення цим шляхом постачання.
Окупанти заявляють про складну ситуацію у Куп'янську
- В американському Інституті з вивчення війни прогнозують, що впродовж наступних 72 годин ЗСУ зможуть відвоювати ще й Куп'янськ, що на Харківщині.
- Цьому передувало те, що російські війська оголосили про перенесення "столиці" тимчасово окупованих районів Харківщини до Вовчанська. Раніше такий статус мав саме Куп'янськ. Також з Куп'янська почали тікати колаборанти. Побоюючись звільнення окупованих регіонів, зрадники почали вивозити свої сім'ї.
- Ставленики кремля в окупованому Куп'янську повідомляють, що "ситуація в районі складна". Також вони заявляють, що російські війська буцімто "утримують місто і воно в достатній безпеці". Водночас у місцевих соціальних мережах почали з'являтися фото українських військових на в'їзді у Куп'янськ.
- Кореспондент видання The Kyiv Independent Ілля Пономаренко заявив, що якщо наші війська зможуть деокупувати Куп'янськ, то це буде великий удар по інфраструктурі ворога.
- Також радник глави ОП Михайло Подоляк заявляв, що Куп'янськ є логістичним центром харківського угруповання російських окупантів. Без нього вони не зможуть ефективно забезпечувати своє військо.
- На тлі наступу ЗСУ росіяни перекидають стару техніку до Ізюма і Куп'янська.
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