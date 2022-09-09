На Харківщині "втомився" міст

Російські окупанти бідкаються, що їхнє угруповання у Куп'янську, який розташований на схід від Харкова, виявилося відрізаним, пише 24 канал. Загарбники кажуть про те, що вони виявилися відрізаними після знищення мосту через річку Оскіл.

До речі "Всі тримають кулачки": заступник мера Ізюма заінтригував повідомленням у мережі

У соціальних мереж публікують фото пошкодженого мосту.

Міст через річку Оскіл ділить Куп'янськ на дві частини – західну та східну. Через те, що міст зруйновано, окупанти жаліються, що не можуть отримати підкріплення цим шляхом постачання.

Окупанти заявляють про складну ситуацію у Куп'янську

Вас це може зацікавити – підтверджено деокупацію Волохового Яру: дивіться відео