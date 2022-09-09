Відповідну інформацію вороги повідомили ввечері 9 вересня. Налякані окупанти заявили нібито почали план "перехоплення".

Зауважте "Бавовна" вже у Курську та знову в Бєлгороді: окупанти кажуть про атаку безпілотниками

Окупанти бідкаються в Курській області

Сергій Стерненко у телеграмі опублікував інформацію, де написав, що окупанти у своїх пабліках пишуть про те, що нібито українські диверсанти на ГАЗелі обстріляли їхній блокпост з омоном.

"Інцидент", за даними окупантів, трапився в Курській області, яка межує з Сумщиною. Там нібито є навіть поранені.

Російські пропагандисти заявили, що навіть почали план "перехоплення" в місті Суджа Курської області. Там шукають можливих "українських диверсантів", які нібито обстріляли росгвардійців.

Ймовірно, окупанти цього разу погано скористались зброєю, адже раніше вони регулярно курили в недозволених місцях, чим спричиняли "бавовну" на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти бідкаються через знищення мосту біля Куп'янська

В російських окупантів 9 вересня видалось дуже тривожним, як і всі попередні дні шести місяців війни, яку почала росія в Україні.

Цього разу вони бідкались через те, що на Харківщині "втомився" міст через річку Оскіл. Після цього вороги вже не матимуть можливості отримувати підкріплення через цей шлях.

Важливо Дали шанс "освободітєлям" повернутися додому не в пакеті: нацгвардійці взяли у полон окупантів

Дивіться також – політолог Микола Давидюк заявив, що росіяни тікають, а путін в тупіку: відео