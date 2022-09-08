2 окупанти з так званої "лнр" намагалися утекти з району ведення бойових дій на Харківщині. Бойовики пробували замаскуватися за допомогою цивільної автівки та речей, які одягли поверх форми.

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Полонені бойовики поповнять обмінний фонд

Як зазначили в Національній гвардії України, окупанти потраплять до загального обмінного фонду. Це означає, що в майбутньому їх зможуть поміняти на українських військових.

Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті,

– іронізують в Нацгвардії.

Окупанти переодяглися в цивільних та намагалися втекти з поля бою / фото Національної гвардії України

Ситуація на Харківщині станом на 8 вересня: що відомо

На Харківському напрямку ворог щосили намагається втримати позиції. Через це там тривають постійні обстріли .

. 6 вересня російські змі повідомили, що на Балаклії та Харківщини тривають запеклі бої і їхні військові потрапили в оточення. 7 вересня українські захисники зняли прапор росіян у Новій Гусарівці під Балаклією.

і їхні військові потрапили в оточення. 7 вересня українські захисники у Новій Гусарівці під Балаклією. Шалені втрати противник а на Харківщині означають, що другий фронт активно розвивається . Арестович прокоментував хаос і паніку російських військових.

а на Харківщині означають, що . Арестович прокоментував хаос і паніку російських військових. Під час вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський підтвердив хороші звістки з Харківщини , проте зауважив, що говорити про звільнені населені пункти поки не час.

, проте зауважив, що говорити про звільнені населені пункти поки не час. Того ж дня, 7 вересня, нацгвардійці взяли у полон вагнерівця . Крім нього, у полон потрапили й інші окупанти, а також російський підполковник.

. Крім нього, у полон потрапили й інші окупанти, а також російський підполковник. ЗСУ поступово звільняють окуповані населені пункти на Харківському напрямку. Раптовий контрнаступ дозволив відвоювати там близько 400 квадратних кілометрів території, станом на 7 вересня.

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