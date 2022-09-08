7 серпня так звана "прокуратура" фейкової проросійської республіки у Донецьку заявила, що закінчила підготовку до незаконного судилища. Мовляв, "докази", а точніше базу фейків, про причетність українських військових до "злочинів" вже зібрали.

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Бойовики передали сфабриковані "справи" у нелегітимний суд

Матеріали так званої "справи" наразі стосуються 7 захисників. В ефірі національного телемарафону заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко додав, що серед тих, кого хочуть "судити" бойовики, є цивільні. Їх планують звинуватити у співпраці з полком оборонців Маріуполя.

Так звані "справи", які окупанти відкрили проти військових, стосуються тероризму, обстрілу цивільного населення та бомбардування Драмтеатру. Тобто це всі воєнні злочини, які скоювали російські бійці.

Ми пов'язуємо цю підготовку з успіхами ЗСУ на всіх напрямках. Це частина залякування та шантажу. Наразі в місті немає ознак того, що ворог готується до проведення трибуналу. Але ми будемо спостерігати за ситуацією, адже дата судилища може бути оголошена за 1 – 2 дні до того,

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що це судилище потрібне ворогу для того, аби показати росіянам хочу якусь "перемогу" на тлі невдач на фронті. Також так вони хочуть залякати українців.

До речі, самі окупанти в Маріуполі бояться відплати. Тому вони збільшили кількість блокпостів у місті та перевірок населення.

Зауважимо, раніше окупанти хотіли влаштувати мерзенне судилище на День Незалежності України. Однак цього так і не сталося. Президент Володимир Зеленський казав, що у разі, якщо ворог наважиться на так званий "трибунал", переговорів вже не буде ніколи.

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