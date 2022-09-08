7 августа так называемая "прокуратура" фейковой пророссийской республики в Донецке заявила, что закончила подготовку к незаконному судилищу. Мол, "доказательства", а точнее базу фейков, о причастности украинских военных к "преступлениям" уже собрали.
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Боевики передали сфабрикованные "дела" в нелегитимный суд
Материалы так называемого "дела" касаются 7 защитников. В эфире национального телемарафона заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко добавил, что среди тех, кого хотят "судить" боевики, гражданские. Их планируется обвинить в сотрудничестве с полком защитников Мариуполя.
Так называемые "дела", которые оккупанты открыли против военных, касаются терроризма, обстрела гражданского населения и бомбардировки Драмтеатра. То есть, это все военные преступления, которые совершали российские бойцы.
Мы связываем эту подготовку с успехами ВСУ по всем направлениям. Это часть устрашения и шантажа. Пока в городе нет признаков того, что враг готовится к проведению трибунала. Но мы будем наблюдать за ситуацией, ведь дата судилища может быть объявлена за 1 – 2 дня до того,
– подчеркнул Андрющенко.
Он добавил, что это судилище нужно врагу для того, чтобы показать россиянам хочу какую-нибудь "победу" на фоне неудач на фронте. Так они хотят запугать украинцев.
Кстати, сами оккупанты в Мариуполе боятся возмездия. Поэтому они увеличили количество блокпостов в городе и проверок населения.
Заметим, ранее оккупанты хотели устроить мерзкое судилище на День Независимости Украины. Однако этого так и не произошло. Президент Владимир Зеленский говорил, что в случае если враг решится на так называемый "трибунал", переговоров уже не будет никогда.
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