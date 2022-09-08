2 оккупанта из так называемой "лнр" пытались сбежать из района ведения боевых действий на Харьковщине. Боевики пробовали замаскироваться с помощью гражданского автомобиля и вещей, которые надели поверх формы.

Обратите внимание Из-за успехов ВСУ: оккупанты снова шантажируют судилищем защитников Мариуполя

Пленные боевики пополнят обменный фонд

Как отметили в Национальной гвардии Украины, оккупанты попадут в общий обменный фонд. Это означает, что в будущем их могут поменять на украинских военных.

Пополнили обменный фонд, вместе с тем дали шанс некоторым "освободителям" вернуться домой не в пакете,

– иронизируют в Нацгвардии.

Оккупанты переоделись в гражданских и пытались скрыться с поля боя / фото Национальной гвардии Украины

Ситуация в Харьковской области по состоянию на 8 сентября: что известно

На Харьковском направлении враг вовсю пытается удержать позиции. Поэтому там продолжаются постоянные обстрелы .

. 6 сентября российские СМИ сообщили, что в Балаклее и Харьковщине продолжаются ожесточенные бои и их военные попали в окружение. 7 сентября украинские защитники сняли флаг россиян в Новой Гусаровке под Балаклеей.

и их военные попали в окружение. 7 сентября украинские защитники в Новой Гусаровке под Балаклеей. Безумные потери противника на Харьковщине означают, что второй фронт активно развивается . Арестович прокомментировал хаос и панику русских военных.

на Харьковщине означают, что . Арестович прокомментировал хаос и панику русских военных. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил хорошие известия с Харьковщины , однако отметил, что говорить об освобожденных населенных пунктах пока не время.

, однако отметил, что говорить об освобожденных населенных пунктах пока не время. В тот же день, 7 сентября, нацгвардейцы взяли в плен вагнеровца . Кроме него, в плен попали и другие оккупанты, а также российский подполковник.

. Кроме него, в плен попали и другие оккупанты, а также российский подполковник. ВСУ постепенно освобождают оккупированные населенные пункты на Харьковском направлении. Внезапное контрнаступление позволило отвоевать там около 400 квадратных километров территории, по состоянию на 7 сентября.

К теме – Балаклея на карте! Почему город возле Харькова важен оккупантам: смотрите видео