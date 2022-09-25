У Курську пролунало кілька вибухів

Про це повідомляють українські телеграм-канали. Про серію вибухів у районі аеропорту пишуть і місцеві пабліки.

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Зазначається, що на місце інциденту вирушили пожежні машини. При цьому офіційної інформації наразі немає.

У бік аеропорту їдуть пожежники. Офіційної інформації наразі немає. Дуже голосно у небі в районі аеропорту – повідомляють підписники,

– пише місцевий телеграм-канал.

Водночас український активіст Сергій Стерненко написав у своєму телеграмі, що біля Курська у районі аеропорту "нічого не відбувається". Це вже давно відома мемна відсилка до повідомлень російських пропагандистів, які раніше часто писали про "хлопок" і про те, що "нічєво нє праісходіт".

У Бєлгородській області 17 вересня було голосно

У росії постійно щось спалахує – окупанти спирають все на ППО. Найчастіше "бавовна" у Бєлгороді, який розташований недалеко від кордону з Україною.

Так, 17 вересня місцеві мешканці казали, що чули щонайменше 5 вибухів. Місцеві телеграм-канали писали про роботу ППО, а над містом стояв стовп диму.

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