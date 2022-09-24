У Мелітополі вибух
Адже наші захисники не дають окупантам розслабитися. В місті постійно "бавовна". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Так, 24 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі чули гучний вибух в північній частині міста.
Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя,
– повідомив Федоров.
За інформацією очевидців в ту сторону помчала пожежна машина. Втім, наразі детальної інформації немає, але міський голова наголосив, що зараз збирають відомості про те, де в окупантів "підгоріло" цього разу.
У Мелітополі окупанти набирають "добровольців" для мобілізації
Російські загарбники на окупованих територіях Запоріжжя почали мобілізувати до лав свого війська українських громадян. Так, чоловіки вже не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію.
За словами Федорова, головний гауляйтер Мелітополя оголосив про формування добровольчого батальйону. Відомо, що в ньому має бути щонайменше 3 тисячі осіб. Тому українських чоловіків закликають виїжджати з тимчасово окупованої території.
Натомість, якщо українці все ж таки потрапили до російського війська, то мають повністю саботувати виконання наказів російського керівництва і за першої ж можливості здаватися ЗСУ.