У Мелітополі вибух

Адже наші захисники не дають окупантам розслабитися. В місті постійно "бавовна". Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Так, 24 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі чули гучний вибух в північній частині міста.

Сили спротиву вкотре не дають окупантам спокійно спати. Щойно: гучний вибух в північній частині Мелітополя,

– повідомив Федоров.

За інформацією очевидців в ту сторону помчала пожежна машина. Втім, наразі детальної інформації немає, але міський голова наголосив, що зараз збирають відомості про те, де в окупантів "підгоріло" цього разу.

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