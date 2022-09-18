Іван Федоров – мер Мелітополя – розповів деталі. За попередніми даними, вибухівка спрацювала у центрі міста.

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У Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними, спрацювала вибухівка прямо у центрі міста – в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого,

– мовиться у повідомленні.

Федоров додав, що наразі варто чекати на деталі від сил спротиву.

Окупанти істерикують через роботу партизанів у Мелітополі

У Мелітополі успішно функціонує партизанський рух. Зокрема, "бавовна" завітала на територію місцевої залізниці. Так окупанти втратили шлях, яким постачали зброю та пальне з території окупованого Криму.

В окупантів почалася істерика через успішні дії українських партизанів. Знавіснілі загарбники намагаються знайти винних та навіть не гребують закликами до перекидання "зелених чоловічків" і негайного референдуму.

Тим часом герої ЗСУ успішно йдуть у контрнаступ. А партизани борються з ворогом на тимчасово окупованих територіях.

Кількість ліквідованих загарбників зростає щодня. Знавіснілий ворог панічно шукає нове гарматне м'ясо.

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