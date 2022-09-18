Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал детали. По предварительным данным, взрывчатка сработала в центре города.

Заметьте Громко возле временно оккупированного Мелитополя: где были взрывы

В Мелитополе прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, сработала взрывчатка прямо в центре города – в одном из дворов на улице Ярослава Мудрого,

– говорится в сообщении.

Федоров добавил, что сейчас стоит ожидать деталей от сил сопротивления.

Оккупанты истерят из-за работы партизан в Мелитополе

В Мелитополе успешно функционирует партизанское движение. В частности, "хлопок" посетил территорию местной железной дороги. Так оккупанты потеряли путь, по которому поставляли оружие и топливо с территории оккупированного Крыма.

У оккупантов началась истерика из-за успешных действий украинских партизан. Обезумевшие захватчики пытаются найти виновных и даже не брезгуют призывами к переброске "зеленых человечков" и немедленного референдума.

Тем временем герои ВСУ успешно идут в контрнаступление. А партизаны борются с врагом на временно оккупированных территориях.

Количество ликвидированных захватчиков растет ежедневно. Обезумевший враг панически ищет новое пушечное мясо.

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