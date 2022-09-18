Соответствующую информацию сообщил мэр Иван Федоров. Взрыв во дворе многоэтажки раздался вечером 18 сентября.

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фсб подорвало коллаборанта

Мощный взрыв во дворе мелитопольской многоэтажки в центре города – вероятный результат зачистки фсб. По предварительным данным, в ходе "разборок" они хотели устранить одного из коллаборантов-полицейских – так называемого "начальника гбр народной милиции",

– рассказал Иван Федоров.

По его данным говорится о денисе стефанкове, который является одним из 118 предателей-полицейских, в отношении которых Украина готовила арест на все принадлежащее им недвижимое и движимое имущество.

Предатель был старшим по допросам пленных

В телеграм-канале "Риа-Мелитополь" сообщили, что подорвали машину именно дениса стефанкова, родившегося 18 октября 1985 года.

Коллаборант работал в "народной милиции" российской оккупационной администрации, возглавлял отдел быстрого реагирования. Был старшим по допросам пленных,

– говорится в сообщении.

Предатель отвечал за допросы / Фото телеграм-канала "Риа-Мелитополь"

В общем, уже очевидно, что каждого предателя ждет либо суд, либо смерть.

"Всем, кто предал Украину, должно быть понятно: вы не нужны россии. После того, как вас используют, вы превратитесь в расходный материал", – объяснил Иван Федоров.

В сети показали место подрыва коллаборанта: смотрите видео

Стоит вспомнить, что 16 сентября было для оккупантов черной пятницей. Ведь в результате взрыва погибли:

так называемый "луганский" прокурор сергей горенко со своей покровительницей;

бердянский коллаборант олег бойко с женой людмилой, а также прозвучал взрыв в Херсоне.

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