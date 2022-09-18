Відповідну інформацію повідомив мер міста Іван Федоров. Вибух у дворі багатоповерхівки пролунав ввечері 18 вересня.

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фсб підірвало колаборанта

Потужний вибух у дворі мелітопольської багатоповерхівки у центрі міста – ймовірний результат зачистки фсб. За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських – так званого "начальника гбр народної міліції",

– розповів Іван Федоров.

За його даними мовиться про дениса стефанкова, який є одним з 118 зрадників-поліцейських, щодо яких Україна готувала арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно.

Зрадник був старшим щодо допитів полонених

У телеграм-каналі "Ріа-Мелітополь" повідомили, що підірвали машину саме дениса стефанкова, який народився 18 жовтня 1985 року.

Колаборант працював у "народній міліції" російської окупаційної адміністрації, очолював відділ швидкого реагування. Був старшим щодо допитів полонених,

– мовиться в повідомленні.

Зрадник відповідав за допити / Фото телеграм-каналу "Ріа-Мелітополь"

Загалом, вже очевидно, що кожного зрадника чекає або суд, або смерть.

"Всім, хто зрадив Україну, має бути зрозуміло: ви не потрібні росії. Після того, як вас використають, ви перетворитесь на витратний матеріал", – пояснив Іван Федоров.

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Варто пригадати, що 16 вересня було для окупантів чорною п'ятницею. Адже внаслідок вибуху загинули:

так званий "луганський" прокурор сєргєй горєнко зі своєю заступницею;

бердянський колаборант олєг бойко з жінкою людмилою, а також пролунав вибух в Херсоні.

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