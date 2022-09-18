Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За інформацією російських ЗМІ, інцидент стався в суботу, 17 вересня, у Мелітопольському районі.

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Російські пропагандисти заявляють, що 4 жителів окупованої території Запорізької області нібито вели проукраїнську пропаганду, а також перешкоджали роботі окупаційної влади. За це їх доправили до блокпоста та відправили пішки на підконтрольну Україні територію.

Що сталося у Мелітопольському районі

Росіяни опублікували відео так званого видворення. На ньому можна побачити лише одну людину, яку виганяють з окупованої території.

Ми бачимо літнього чоловіка в одних капцях й з пляшкою води в руці. Окупант у балаклаві зачитав йому рішення, що той нібито дискредитує органи влади росії і організує та фінансує заходи, спрямовані на дестабілізацію громадсько-політичної ситуації у регіоні,

– розповів журналіст.

За його словами, мелітопольці впізнали чоловіка. Це місцевий підприємець Віктор Романов. Після того, як окупант завершив читати рішення, чоловік пішки вирушив через блокпост на підконтрольну Україні територію.

Як зазначив кореспондент із Запоріжжя, окупанти іноді знімають такі відео, і чомусь в них фігурує саме одна людина.

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Водночас росіяни звинувачують українську владу у тому, що на Харківщині нібито "здійснюють каральні заходи до мирних громадян, які підтримують росію". За словами кореспондента, окупанти так натякають на те, що українські спецслужби шукають колаборантів у нещодавно звільнених населених пунктах.

Цей ролик був спробою росіян відбілитися від подій в Ізюмі. Окупанти хочуть показати, які вони начебто гуманні. Мовляв, був один дисидент – і ми його видворили. А українці, за їх версією, хапають усіх людей, які співпрацювали з росією,

– наголосив журналіст.

"На Запоріжжі та Херсонщині побачимо картини, як в Ізюмі"

Він додав, що це – частина пропагандистської гри росії. Окупанти хочуть створити ілюзію, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей не буде того жаху, який стався у Бучі та Ізюмі.

Хоча ми знаємо про сотні викрадених людей на Півдні України. Доля багатьох досі невідома. Після визволення Запорізької та Херсонської областей ми побачимо такі ж картини, як в Ізюмі,

– зазначив кореспондент.

Звірства окупантів в Україні: останні новини

Після звільнення Ізюма на Харківщині в лісі неподалік виявили моторошну знахідку – масове поховання українців, яких вбили росіяни. Територія поховання доволі велика, про це свідчать знімки з супутника.

Міський голова Ізюма Валерій Марченко розповів, що багато людей звертаються щодо зниклих родичів.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в деокупованому Ізюмі знайшли багато закатованих людей, деяких вбивали цілими сім'ями. Вбитих та замучених українців просто скидали у ями.

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