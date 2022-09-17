В сети сообщают о 2 взрывах в Мелитопольском районе. Писали, что звуки были со стороны Молочного лимана.

Кстати Оккупанты уже не смогут доставлять оружие и топливо: в Мелитополе "хлопок" на железной дороге

Где было громко

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что 5 взрывов раздавались в поселке Богатырь в районе лимана. Именно туда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава.

Кроме того, утром громко было возле Радивоновки. Федоров добавил, что уже собирают информацию о потерях врага.



В Мелитополе раздавались взрывы / Скриншот из телеграма Ивана Федорова

Предыдущие взрывы на аэродроме

Мэр Мелитополя Иван Федоров 16 сентября сообщил о мощных взрывах на аэродроме. Он рассказал, что у оккупантов могут быть серьезные потери. 15 сентября взрывы слышали в южной части Мелитополя. Чиновник отметил, что у оккупантов могут быть серьезные потери, поскольку в сторону взрывов мчались кареты скорой.

Кроме того, "хлопок" в городе свидетельствует об успешной работе украинских партизан. Россияне сильно напуганы, поэтому уже бегут из Мелитополя в Крым. Более того, захватчики пытаются вывезти имущество, которое награбили.

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