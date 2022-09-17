У мережі повідомляють про 2 вибухи у Мелітопольському районі. Писали, що звуки були з боку Молочного лиману.

До речі Окупанти вже не зможуть доправляти зброю та пальне: у Мелітополі "бавовна" на залізниці

Де було гучно

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що 5 вибухів лунали в селищі Богатир в районі лиману. Саме туди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу.

Крім того, зранку гучно було біля Радивонівки. Федоров додав, що вже збирають інформацію про втрати ворога.



У Мелітополі лунали вибухи / Скриншот з телеграму Івана Федорова

Попередні вибухи на аеродромі

Мер Мелітополя Іван Федоров 16 вересня повідомив про потужні вибухи на аеродромі. Він розповів, що в окупантів можуть бути серйозні втрати. 15 вересня вибухи чули у південній частині Мелітополя. Чиновник зазначив, що в окупантів можуть бути серйозні втрати, оскільки у сторону вибухів мчали карети швидкої.

Крім того, "бавовна" в місті свідчить про успішну роботу українських партизанів. Росіяни добряче налякані, то ж вже втікають з Мелітополя до Криму. Ба більше, загарбники намагаються вивезти майно, яке награбували.

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