Інформацію про ситуацію біля Мелітополя розповів мер міста Іван Федоров. Про вибухи в Херсоні написало Суспільне.

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Біля Мелітополя та Херсоні пролунали вибухи

Жителі Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів у південному напрямку від Мелітополя,

– написав Федоров.

Мер міста станом на 18:25 28 вересня не повідомив про наслідки вибухів. Щодо Херсона, то там також чули вибухи, проте офіційні деталі українська влада станом на 18:25 28 вересня не повідомляла.