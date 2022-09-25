Іван Федоров – мер Мелітополя – повідомив, що вибух пролунав у північній частині міста. Видно, як у небо підіймається дим.

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Перше повідомлення про вибух з'явилося о 17:51.

Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова. За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію,

– наголосив Федоров.

Згодом він також уточнив, що одне авто точно згоріло вщент. На оприлюднених кадрах видно полум'я, яке охопило місце події.

Автомобіль розірвало вщент

Місцеві телеграм-канали повідомили, що одну з автівок розірвало вщент. Окупанти оточили місце вибуху. За неофіційними даними, затримали хлопця, який начебто сказав "мало їм дісталося".

Очевидці розповіли, що бачили труп чоловіка, якому відірвало руку.

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Вибух у Мелітополі: дивіться відео

Зауважте! Про вибухи у Мелітополі та Бердянську повідомили вдень 25 вересня. Повідомлення у мережі з'явилися майже одночасно. Окрім того, про вибух у Мелітополі повідомляли у ніч на 25 вересня.

"Бавовна" завітала до Антонівського моста

"Бавовна" 25 вересня вкотре завітала до Антонівського моста. Про нові "прильоти" стало відомо вдень 25 вересня. У ЗМІ повідомили про точкові влучання. Деталей наразі не розкривають. Тим часом окупанти у мережі голосять про потужні вибухи.

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