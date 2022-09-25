Іван Федоров – мер Мелітополя – повідомив, що вибух пролунав у північній частині міста. Видно, як у небо підіймається дим.
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Перше повідомлення про вибух з'явилося о 17:51.
Щойно: гучний вибух у північній частині Мелітополя, по вулиці Ломоносова. За попередніми даними палає авто. Збираємо детальну інформацію,
– наголосив Федоров.
Згодом він також уточнив, що одне авто точно згоріло вщент. На оприлюднених кадрах видно полум'я, яке охопило місце події.
Автомобіль розірвало вщент
Місцеві телеграм-канали повідомили, що одну з автівок розірвало вщент. Окупанти оточили місце вибуху. За неофіційними даними, затримали хлопця, який начебто сказав "мало їм дісталося".
Очевидці розповіли, що бачили труп чоловіка, якому відірвало руку.
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Вибух у Мелітополі: дивіться відео
"Бавовна" завітала до Антонівського моста
"Бавовна" 25 вересня вкотре завітала до Антонівського моста. Про нові "прильоти" стало відомо вдень 25 вересня. У ЗМІ повідомили про точкові влучання. Деталей наразі не розкривають. Тим часом окупанти у мережі голосять про потужні вибухи.
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