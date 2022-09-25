Мовиться про колаборанта олексія журавка, про ліквідацію якого повідомляли раніше. Тепер це офіційно підтвердив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
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Журавко – ВСЕ, фініш. Так закінчується шлях зради. Іноді навіть ворога можна поважати, але зрадники не заслуговують ні на жаль, ні на співчуття,
– сказав Соболевський.
Також він роздумував над долею зрадника. Поставив риторичне запитання, чи вартувало колаборанту зраджувати рідну країну і в результаті втратити життя. Нагадаємо, що розплата прийде до кожного.
Що відомо про ліквідацію журавка
- Зранку 25 вересня у готель, де жив екснардеп-колаборант олексій журавко та інші окупанти, був "приліт".
- Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук казав, що журавко міг загинути на місці.
- Епічно, що лише нещодавно він знімав ролик, як чудово проголосував "за референдум".
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