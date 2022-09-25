Мовиться про колаборанта олексія журавка, про ліквідацію якого повідомляли раніше. Тепер це офіційно підтвердив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Журавко – ВСЕ, фініш. Так закінчується шлях зради. Іноді навіть ворога можна поважати, але зрадники не заслуговують ні на жаль, ні на співчуття,

– сказав Соболевський.

Також він роздумував над долею зрадника. Поставив риторичне запитання, чи вартувало колаборанту зраджувати рідну країну і в результаті втратити життя. Нагадаємо, що розплата прийде до кожного.

Що відомо про ліквідацію журавка

Зранку 25 вересня у готель, де жив екснардеп-колаборант олексій журавко та інші окупанти, був "приліт".

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук казав, що журавко міг загинути на місці.

Епічно, що лише нещодавно він знімав ролик, як чудово проголосував "за референдум".

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