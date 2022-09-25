Про це 24 каналу сказав депутат Херсонської облради та військовослужбовець Сергій Хлань. За його словами, олексій журавко був таким собі представником росії на окупованій частині Херсонщини.

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Що відомо про вибух та ліквідованого зрадника

Хлань розповів, що зранку 25 вересня прогримів вибух у готелі Play. Цей заклад розташований у районі центрального ринку в Херсоні.

Там перебували росгвардійці та пропагандистська знімальна група Russia Today. Зараз усі російські пабліки повідомляють, що відправився до пекла колишній депутат Верховної Ради олексій журавко,

– сказав депутат Херсонської облради.

За його словами, журавко був народним депутатом від "Партії регіонів". Сам він із Олешок, звідки й обирався до парламенту. Після Революції Гідності 2014 року зрадник переховувався в Москві.

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"Журавко був завзятим колаборантом"

Хлань зазначив, що журавко був завзятим російським пропагандистом. З моменту повномасштабного вторгнення росіян він одразу з'явився на окупованій території Херсонщини.

Почав одразу займатися тим, що грабував підприємців і "віджимав" бізнес, який розташовувався на території Олешок й узагалі Херсонської області,

– повідомив військовослужбовець ЗСУ.

Тобто, зауважив він, журавко був завзятим колаборантом. Із 2014 року він був пропагандистом і тепер з'явився в Херсонській області вже як представник росії.

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16 вересня на території тимчасово окупованого Херсона прогримів вибух. Гауляйтер міста поскаржився, що удар припав просто на його кабінет.

Пропагандисти заявили, що поруч з адміністрацією, яку захопили окупанти, буцімто влучили "5 ракет". На відео з місця події видно, як ззаду будівлі здіймається дим.

А вже зранку 25 вересня в тимчасово окупованому Херсоні у готель, де жив екснардеп-колаборант олексій журавко та інші окупанти, стався "приліт".

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