Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, переправи окупантів перебувають під вогневим контролем ЗСУ.
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Як окупанти намагаються переправляти сили й засоби
Молчанов зазначив, що російські окупанти зосередили колосальні резерви на лівому березі Херсонської області. Загарбникам конче необхідно зараз переправляти їх на правий берег.
Нещодавно вони все ж почали рухатися дамбою Каховської ГЕС. Під знищеним мостом вони насипали з щебеню практично нову додаткову переправу, по ній прямо рухаються, хоча й повільно, але все ж доволі великими групами,
– сказав активіст.
Він зауважив, що ця переправа окупантів перебуває під вогневим контролем ЗСУ, які постійно знищують там ворожу техніку. Востаннє це були 5 бензовозів, які намагалися перетнути дамбу в напрямку правого берега.
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"У росії нема шансів втриматися на правому березі"
Молчанов заявив, що цій дамбі українським захисникам наразі треба приділяти особливу увагу. Також далі є інший мостоперехід, прольоти якого можна знищувати артилерією, щоб окупанти не змогли насипати щебеню, тому що його опори стоять на похилій униз.
Що стосується цього щебеневого мосту – його нескладно буде змити, якщо, наприклад, трохи спустити воду з каскаду тих водосховищ, які є вище по Дніпру, починаючи від Київського й закінчуючи Дніпрогесом,
– зазначив він.
У підсумку, наголосив активіст, ця переправа опиниться під постійним тиском високого шару води. Зробити це технічно можливо.
Тому просто для тих у Херсоні, хто думає, що росія все ж утримається, у неї нема шансів втриматися на правому березі,
– сказав Молчанов.
Він додав, що у лавах самих окупаційних військ на цій території Херсонщини наразі паніка йде наростаючими темпами.
Ситуація на Херсонщині: що відомо
- Збройні Сили України продовжують наступати на Півдні і вже звільнили чимало населених пунктів Херсонщини. Разом з тим окупанти продовжують обстрілювати деокуповані території.
- Мешканцям деокупованих територій на Херсонщині радять евакуюватися на зимовий період з області. Особливо це прохання стосується сімей з дітьми, а також маломобільних осіб.
- 23 вересня на території тимчасово окупованої Херсонщини розпочався псевдореферендум, окупанти анонсували, що це шоу триватиме 5 днів. Також росіяни зазначили, що є кілька варіантів розвитку подій.
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