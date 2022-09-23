Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, переправи окупантів перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

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Як окупанти намагаються переправляти сили й засоби

Молчанов зазначив, що російські окупанти зосередили колосальні резерви на лівому березі Херсонської області. Загарбникам конче необхідно зараз переправляти їх на правий берег.

Нещодавно вони все ж почали рухатися дамбою Каховської ГЕС. Під знищеним мостом вони насипали з щебеню практично нову додаткову переправу, по ній прямо рухаються, хоча й повільно, але все ж доволі великими групами,

– сказав активіст.

Він зауважив, що ця переправа окупантів перебуває під вогневим контролем ЗСУ, які постійно знищують там ворожу техніку. Востаннє це були 5 бензовозів, які намагалися перетнути дамбу в напрямку правого берега.

Чому росія не має шансів втриматися в Херсоні: дивіться відео

"У росії нема шансів втриматися на правому березі"

Молчанов заявив, що цій дамбі українським захисникам наразі треба приділяти особливу увагу. Також далі є інший мостоперехід, прольоти якого можна знищувати артилерією, щоб окупанти не змогли насипати щебеню, тому що його опори стоять на похилій униз.

Що стосується цього щебеневого мосту – його нескладно буде змити, якщо, наприклад, трохи спустити воду з каскаду тих водосховищ, які є вище по Дніпру, починаючи від Київського й закінчуючи Дніпрогесом,

– зазначив він.

У підсумку, наголосив активіст, ця переправа опиниться під постійним тиском високого шару води. Зробити це технічно можливо.

Тому просто для тих у Херсоні, хто думає, що росія все ж утримається, у неї нема шансів втриматися на правому березі,

– сказав Молчанов.

Він додав, що у лавах самих окупаційних військ на цій території Херсонщини наразі паніка йде наростаючими темпами.

До речі! Для поповнення втрат окупаційних військ у війні проти України країна-агресор планує мобілізувати 300 тисяч осіб. Натомість російські ЗМІ повідомили про ймовірну мобілізацію до мільйона людей. Про це нібито йдеться у сьомому таємному пункті указу путіна. У кремлі, звісно ж, цю інформацію заперечують.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Збройні Сили України продовжують наступати на Півдні і вже звільнили чимало населених пунктів Херсонщини. Разом з тим окупанти продовжують обстрілювати деокуповані території.

Мешканцям деокупованих територій на Херсонщині радять евакуюватися на зимовий період з області. Особливо це прохання стосується сімей з дітьми, а також маломобільних осіб.

23 вересня на території тимчасово окупованої Херсонщини розпочався псевдореферендум, окупанти анонсували, що це шоу триватиме 5 днів. Також росіяни зазначили, що є кілька варіантів розвитку подій.

Зверніть увагу – окупанти розпочали "референдуми" на Донбасі, Херсонщині і в Мелітополі: дивіться відео