Історію відважної бабусі журналістам 24 каналу розповіла її онука Марина Магуза. Розмова відбулася у межах проєкту "СВОЇ".

Важливо Краще виїхати, – в Херсонській міськраді радять, як уникнути "часткової" мобілізації в окупації

Як бабуся продавала росіянам полуницю

Влітку жінка вирощувала полуницю у себе на городі біля дому. Місцевим мешканцям продавала соковитий фрукт по 20 гривень, а російським солдатам – по 70 гривень.

Молодець моя бабуся. Вона одна там. У нас багато родичів виїжджали з Херсону. Однак вона вирішила залишитися. Сумує, але надіється, що швидше все закінчиться,

– розповіла онука.

Останні новини з окупованої Херсонщини

Це може вас зацікавити – історія переселенки з Харкова про евакуацію: відео