Історію відважної бабусі журналістам 24 каналу розповіла її онука Марина Магуза. Розмова відбулася у межах проєкту "СВОЇ".
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Як бабуся продавала росіянам полуницю
Влітку жінка вирощувала полуницю у себе на городі біля дому. Місцевим мешканцям продавала соковитий фрукт по 20 гривень, а російським солдатам – по 70 гривень.
Молодець моя бабуся. Вона одна там. У нас багато родичів виїжджали з Херсону. Однак вона вирішила залишитися. Сумує, але надіється, що швидше все закінчиться,
– розповіла онука.
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- Ввечері 21 вересня біля Антонівського мосту та російської бази пролунали потужні вибухи. Окупанти заявили про "влучання" у переправу через Дніпро біля Херсона.
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