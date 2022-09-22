Историю отважной бабушки журналистам 24 канала рассказала ее внучка Марина Магуза. Разговор состоялся в рамках проекта "СВОИ".

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Как бабушка продавала россиянам клубнику

Летом женщина выращивала клубнику у себя на огороде возле дома. Местным жителям продавала сочный фрукт по 20 гривен, а российским солдатам – по 70 гривен.

Молодец моя бабушка. Она одна там. У нас многие родственники уезжали из Херсона. Однако она решила остаться. Скучает, но надеется, что скорее все закончится,

– рассказала внучка.

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