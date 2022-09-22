Россияне усиленно готовятся к псевдореферендуму. Для этого им требуются соответствующие помещения.

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Россияне отправили детей на "каникулы"

Эти "каникулы" продлятся в течение 22 – 28 сентября. Именно в это время оккупанты намерены провести псевдореферендум. В сети уже появилась копия приказа так называемого "министра образования и науки" Херсонской области Михаила Родикова.

"Каникулы" нужны для открытия в помещениях школ участка для имитации голосования на незаконном "референдуме",

– информируют в Тelegram Геническ.юа.

"Участки" откроют и в сельских домах культуры. При этом оккупанты в Геническе уже формируют из коллаборантов "выездную комиссию". Ее представители будут "врываться" в жилье тех жителей города, которые проигнорировали псевдореферендум.

Жителей Геническа просят не идти на "участки" и не открывать оккупантам двери. При этом напоминают, что после этого псевдореферендума россияне не забудут сообщить и об объявленной путиным мобилизации, которая распространится и на оккупированные территории.

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Какая ситуация в Херсонской области

Ситуация в Херсонской области сложная, там продолжаются боевые действия. По информации ОК "Юг", на оккупированной территории продолжают систематически похищать людей и захватывать помещение.

Россияне на оккупированных территориях заставляют учителей русифицировать детей

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что наши учителя с оккупированных территорий начали массово жаловаться на захватчиков. Педагоги пишут, что оккупационная власть заставляет их преподавать в школах. Горбачев также напомнил, что за добровольное сотрудничество с оккупантами учителя будут наказаны законом.

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