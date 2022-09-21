Но даже во время войны прифронтовые вузы организовали вступительную кампанию и взялись за оптимизацию обучения студентов. Так, во время онлайн-дискуссии школы политической аналитики НаУКМА с университетами Николаева, Сум и Харькова педагоги рассказали о сложностях работы вузов в прифронтовой зоне.

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С какими трудностями столкнулись университеты

Из-за войны прифронтовые университеты столкнулись со следующими вызовами:

выживание;

предоставление качественного образования;

адаптация к новым условиям ввиду поврежденной инфраструктуры.

удержать преподавателей и студентов, ведь многие переехали в другие области или за границу.

Иностранные студенты были эвакуированы.

Главные вызовы нового учебного года

Приемные комиссии в этом году в прифронтовых вузах работали. Заявлений подали абитуриенты меньше, чем за прошедшие годы. При этом нет поступающих из-за границы.

Обратите внимание! В первые дни сентября в Университет Каразина подали около 7,7 тысячи заявлений, Сумского государственного университета – 3,8 тысячи, ЧНУ им. Петра Могилы – около тысячи. Это в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы.

В первые месяцы нового учебного года университеты с фронтовых и прифронтовых территорий будут обучать студентов онлайн. При этом в заведениях ищут варианты проведения практических занятий для физики, химии и медицины очно.

Как решают проблемы университеты

налаживают международные связи;

ищут площадки за границей для очного обучения;

перевели часть коллектива в очно-дистанционную форму работы;

сохранили зарплату ученым и преподавателям.

Тем не менее, несмотря на трудности представители прифронтовых университетов и не думают о закрытии учебных заведений.

Сумской государственный университет

Возле помещения университета россияне сбросили бомбы, но заведение почти не пострадало. Хотя и повреждены окна, говорит ректор Василий Карпуша. Главное, чтобы преподаватели остались. При этом он отметил, что они не будут переезжать, чтобы университеты не ликвидировали.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Проректор по научно-педагогической работе этого университета в Харькове Анатолий Бабичев убеждает, что в учреждениях во время войны появилось даже больше возможностей. В частности, нашли новых друзей и партнеров. Так, ассоциации их выпускников со всего мира активизировались и оказывают харьковчанам гуманитарную и финансовую помощь. При этом из-за границы чаще предлагают партнерство и новые проекты.

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы в Николаеве

В этом институте осталось около 80 – 85%. Значительная часть – представители юга Украины. Те, кто сейчас за границей, учатся дистанционно. В дистанционном режиме, рассказал первый проректор университета Юрий Котляр.

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Сколько школ и вузов имеют интернет в укрытиях и как присоединиться к проекту

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что Минцифры в новом учебном году реализует проект "Wi-Fi в укрытиях". Так, 2 тысячи учебных заведений уже подключили к интернету в укрытиях. Остальные получат оборудование вскоре.

Так, в рамках проекта учебные заведения бесплатно получают роутеры и необходимую технику для скоростного интернета. Для того чтобы стать его участником, представителям школ и вузов нужно заполнить онлайн-форму. Владельцы телеком-бизнеса могут приобщиться по ссылке. Отследить заявки и подключение онлайн можно на дашборде.

Какие преимущества у дистанционного образования: смотрите видео