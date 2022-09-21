Та навіть у час війни прифронтові виші таки організували вступну кампанію і взялися за оптимізацію навчання студентів. Так, під час онлайн дискусії школи політичної аналітики НаУКМА з університетами Миколаєва, Сум та Харкова педагоги розповіли про складнощі роботи вишів у прифронтовій зоні.

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З якими труднощами зіштовхнулися університети

Через війну прифронтові університети зіштовхнулися з такими викликами:

виживання;

надання якісної освіти;

адаптація до нових умов, зважаючи на пошкоджену інфраструктуру.

втримати викладачів та студентів, адже багато переїхало в інші області або за кордон.

Іноземних студентів натомість евакуювали.

Головні виклики нового навчального року

Приймальні комісії цього року у прифронтових вишах працювали. Заяв подали абітурієнти менше, ніж протягом минулих років. При цьому немає вступників з-за кордону .

Зверніть увагу! У перші дні вересня до Університету Каразіна подали близько 7,7 тисяч заяв, Сумського державного університету – 3,8 тисяч, ЧНУ ім. Петра Могили – близько тисячі. Це у кілька разів менше, ніж у попередні роки.

У перші місяці нового навчального року університети з фронтових і прифронтових територій навчатимуть студентів онлайн. При цьому у закладах шукають варіанти для проведення практичних занять для фізики, хімії та медицини очно.

Як вирішують проблеми університети

налагоджують міжнародні зв'язки;

шукають майданчики за кордоном для очного навчання;

перевели частину колективу на очно-дистанційну форму роботи;

зберегли зарплату науковцям і викладачам.

Все ж попри труднощі представники прифронтових університетів і не думають про закриття навчальних закладів.

Сумський державний університет

Біля приміщення університету росіяни скинули бомби, але заклад майже не постраждав. Хоча й пошкоджені вікна, каже ректор Василь Карпуша. Головне, аби викладачі залишились. При цьому він зауважив, що вони не переїжджатимуть, аби університети не ліквідували.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Проректор з науково-педагогічної роботи цього університету у Харкові Анатолій Бабічев переконує, що у закладу в час війни з’явилося навіть більше можливостей. Зокрема, знайшли нових друзів та партнерів. Так, асоціації їхніх випускників зі всього світу активізувалися і надають харків’янам гуманітарну та фінансову допомогу. При цьому з-за кордону частіше пропонують партнерство та нові проєкти.

Чорноморський національний університет імені Петра Могили у Миколаєві

У цьому університеті залишилося близько 80 – 85%. Значна частина — представники півдня України. Ті, що зараз за кордоном, вчаться дистанційно. в дистанційному режимі, розповів перший проректор університету Юрій Котляр.

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Скільки шкіл і вишів мають інтернет в укриттях і як долучитися до проєкту

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що Мінцифра у новому навчальному році реалізовує проєкт "Wi-Fi в укриттях". Так, 2 тисячі навчальних закладів вже під'єднали до інтернету в укриттях. Інші отримають обладнання невдовзі.

Так, у межах проєкту заклади освіти безоплатно отримують роутери та необхідну техніку для швидкісного інтернету. Для того, аби стати його учасником, представникам шкіл та вишів треба заповнити онлайн-форму. Власники телеком-бізнесу можуть долучитися за посиланням. Відстежити заявки та підключення онлайн можна на дашборді.

Які є переваги у дистанційної освіти: дивіться відео