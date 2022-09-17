Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону розповів, що Мінцифри у новому навчальному році реалізовує проєкт "Wi-Fi в укриттях". Так, українські школи та виші вже подали 5 тисяч заявок на під'єднання інтернету в укриттях.

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Скільки шкіл та вишів мають інтернет в укриттях і як долучитися до проєкту

Федоров розповів, що 2 тисячі навчальних закладів вже під'єднали до інтернету в укриттях. Інші отримають обладнання невдовзі. Так, у межах проєкту заклади освіти безоплатно отримують роутери та необхідну техніку для швидкісного інтернету. Для того, аби стати його учасником, представникам шкіл та вишів треба заповнити онлайн-форму. Власники телеком-бізнесу можуть долучитися за посиланням. Відстежити заявки та підключення онлайн можна на дашборді.

Інші освітні ініціативи Мінцифри для українських шкіл

Мінцифра також запустила пілотний проєкт «Оновлена інформатика — IT-студії» у 50 українських школах. Новий курс інформатики покликаний навчити дітей базових знань з програмування та допомогти опанувати цифрові навички.

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Всеукраїнська школа онлайн додасть 1000 цікавих уроків

На цю державну цифрову платформу, призначену для дистанційного та змішаного навчання школярів 5 – 11 класів, додадуть 1000 нових уроків, тести та матеріали для самопідготовки. Цей контент з’явиться у ВШО вже до кінця року. Загалом оновлять програму 18 дисциплін для учнів 5 – 11 класів. Це дасть змогу українським дітям як на Батьківщині, так і за кордоном безперервно вчитись онлайн. Так, на платформі до кінця 2022 року буде вже 3500.

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