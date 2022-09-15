На цій державній цифровій платформі, яка призначена для дистанційного та змішаного навчання школярів 5 – 11 класів, додадуть також тести та матеріали для самопідготовки.

Важливо Скільки українських учителів досі за кордоном і чи можуть вони викладати

Українські школярі тепер зможуть безперервно навчатися

Матеріали з’являться у ВШО вже до кінця цього року. Загалом оновлять програму 18 дисциплін для учнів 5 – 11 класів. Це дасть змогу українських дітям як на Батьківщині, так і за кордоном безперервно вчитись онлайн. Так, на платформі вже є понад 2500 уроків, а до кінця 2022 року буде вже 3500. Зокрема, оновлять матеріали для учнів 5 – 6 класів відповідно до стандартів реформи НУШ.

Цим цікаве навчання на платформі

В «Освіторії» переконують, що навчання на платформі просте, зручне, цікаве і сучасне. При цьому безкоштовне для всіх дітей. Під час навчання використовують 3D-моделі, 3D-екскурсії та інтерактивні експозиції музеями світу, елементи гейміфікації та сучасних комп’ютерних ігор та навіть влучні і улюблені серед школярів меми.

Кожен урок ВШО, до слова, перевірили на відповідність навчальній програмі, доступність і недискримінаційність.

Чи популярна ВШО серед українців

Очільник Українського інституту розвитку освіти Юрій Демедюк запевняє, що ця платформа популярна серед українців. За час її існування користувачі переглядали відео більш ніж 5 мільйонів разів. При цьому зараз це найбільш доступна платформа в Україні, якою можуть користуватися й діти з особливими освітніми потребами.

Читайте Зеленська назвала предмети, які мають і надалі вчити українські школярі за кордоном

В Освіторії також заявляють, що ВШО є досить ефективною для дистанційного та змішаного навчання. На платформі навчається близько 455 тисяч осіб, з них — понад 300 тисяч – учні. Що важливо, частина з цих учнів мешкають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном.

Долучитися до навчання на платформі можна за посиланням — https://lms.e-school.net.ua.

Які є переваги у дистанційної освіти: дивіться відео