Значна кількість українських педагогів досі не повернулася на Батьківщину. І це навіть попри початок нового навчального року з 1 вересня.

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Скільки українських вчителів досі за кордоном

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що за кордоном, навіть попри старт навчального року у нашій державі, досі перебуває близько 17,5 тисячі українських вчителів.

За словами Горбачова, вони можуть працювати в українських школах дистанційно і не звільнятися. Законодавство дозволяє педагогам самим визначати, звідки працювати, якщо є можливість викладати дистанційно.

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Скільки українських дітей пішли у закордонні школи

У школи Німеччини після 24 лютого пішло вчитися близько 180 тисяч українських дітей. Ця цифра продовжує зростати.

Натомість навчання у польських школах розпочали 185 тисяч українських дітей. Загалом у Польщі перебуває близько 700 – 800 тисяч школярів з України.

У Чехії цього навчального року за парти місцевих шкіл сіло до 60 тисяч українських дітей-біженців.

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