Значительное количество украинских педагогов до сих пор не вернулось на Родину. И это даже несмотря на начало нового учебного года с 1 сентября.

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Сколько украинских учителей до сих пор за границей

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, что за границей, даже несмотря на старт учебного года в нашем государстве, до сих пор находится около 17,5 тысяч украинских учителей.

По словам Горбачева, они могут работать в украинских школах дистанционно и не увольняться. Законодательство позволяет педагогам самим определять, откуда работать, если есть возможность преподавать дистанционно.

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Сколько украинских детей пошли в заграничные школы

В школы Германии после 24 февраля пошли учиться около 180 тысяч украинских детей. Эта цифра продолжает расти.

Обучение в польских школах начали 185 тысяч украинских детей. Всего в Польше находится около 700-800 тысяч школьников из Украины.

В Чехии в этом учебном году за парты местных школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев.

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