Важно Сколько школ в Украине работают очно и какое количество учащихся учится из-за границы
Как учатся украинские школьники за границей
Большинство украинских школьников, которые находятся за границей, учится офлайн в местных школах, и онлайн в украинских учебных заведениях. Для изучения родного языка, литературы и истории детям нужно обеспечить соответствующие условия, убеждена Зеленская.
Также после 24 февраля в иностранные вузы поступило и много абитуриентов из Украины. По словам супруги главы нашего государства, их нужно вернуть на Родину. Она убеждена, что этому будет способствовать привлечение грантов для студентов и обновление общежитий. Однако для реализации задуманного требуется помощь других стран.
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Какое количество учащихся учится из-за границы
По словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, в настоящее время за границей находится около 490 тысяч украинских школьников. В марте это количество составляло 670 тысяч человек.
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