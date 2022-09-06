Министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что по состоянию на 6 сентября обучение началось почти в 13 тысячах украинских школ, передает 24 канал. При этом более 400 тысяч украинских учащихся обучаются дистанционно, находясь за границей.

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По какому формату работают школы:

3 539 – офлайн;

5 497 – онлайн;

3087 – в смешанном формате (частично офлайн, частично онлайн).

При этом в Украине еженедельно количество учебных заведений, которые будут работать очно, увеличивается. Сегодня продолжается работа с оборудованием укрытий в учебных заведениях.

По словам Шкарлета, уже у 64% украинских школ есть укрытия и они безопасны для учеников. В июле таких было всего 11%. К 15 сентября таких школ должно быть 70%, то есть около 10 500 школ заработают офлайн.

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Обязательные нововведения в школах

С 1 сентября в каждой школе была введена тренировка реакции детей на сигнал воздушной тревоги, уточнил министр образования. Во время этого мероприятия дети спускаются в укрытие, а учителя следят за процессом. Бомбоубежище при этом должно иметь интернет, стулья, проекторы, стационарные телефоны, туалет, проведенную воду. Также дети в укрытии должны иметь возможность играть в игры и отдыхать.

Обратите внимание! Около 1300 школ, по словам министра, находятся на временно оккупированных территориях.

Сколько украинских детей находятся за границей

Сейчас за границей находится около полумиллиона украинских школьников. В марте таких было 670 тысяч человек, то есть более 170 тысяч уже вернулись на Родину.

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