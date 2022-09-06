Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у ефірі національного телемарафону розповів, що станом на 6 вересня навчання розпочалося у майже 13 тисяч українських шкіл, передає 24 канал. При цьому понад 400 тисяч українських учнів навчаються дистанційно, перебуваючи за кордоном.

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За яким форматом працюють школи:

3 539 – офлайн;

5 497 – онлайн;

3 087 – у змішаному форматі (частково офлайн, частково онлайн).

При цьому в Україні щотижня кількість навчальних закладів, які працюватимуть очно, збільшується. Сьогодні триває робота з обладнанням укриттів у закладах освіти.

За словами Шкарлета, вже 64% українських шкіл мають укриття та є безпечними для учнів. У липні таких було всього 11%. До 15 вересня таких шкіл має бути 70%, тобто близько 10 500 шкіл запрацюють офлайн.

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Обов’язкові нововведення у школах

З 1 вересня у кожній школі запровадили тренування реакції дітей на сигнал повітряної тривоги, уточнив міністр освіти. Під час цього заходу діти спускаються в укриття, а вчителі стежать за процесом. Бомбосховище при цьому має мати інтернет, стільці, проєктори, стаціонарні телефони, туалет, проведену воду. Також діти в укритті мають мати можливість грати в ігри та відпочивати.

Зверніть увагу! Майже 1300 шкіл, за словами міністра, перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Скільки українських дітей перебувають за кордоном

Наразі за кордоном перебуває майже пів мільйона українських школярів. У березні таких було 670 тисяч осіб, тобто понад 170 тисяч вже повернулись на Батьківщину.

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