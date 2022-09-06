Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у ефірі національного телемарафону розповів, що станом на 6 вересня навчання розпочалося у майже 13 тисяч українських шкіл, передає 24 канал. При цьому понад 400 тисяч українських учнів навчаються дистанційно, перебуваючи за кордоном.
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За яким форматом працюють школи:
- 3 539 – офлайн;
- 5 497 – онлайн;
- 3 087 – у змішаному форматі (частково офлайн, частково онлайн).
При цьому в Україні щотижня кількість навчальних закладів, які працюватимуть очно, збільшується. Сьогодні триває робота з обладнанням укриттів у закладах освіти.
За словами Шкарлета, вже 64% українських шкіл мають укриття та є безпечними для учнів. У липні таких було всього 11%. До 15 вересня таких шкіл має бути 70%, тобто близько 10 500 шкіл запрацюють офлайн.
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Обов’язкові нововведення у школах
З 1 вересня у кожній школі запровадили тренування реакції дітей на сигнал повітряної тривоги, уточнив міністр освіти. Під час цього заходу діти спускаються в укриття, а вчителі стежать за процесом. Бомбосховище при цьому має мати інтернет, стільці, проєктори, стаціонарні телефони, туалет, проведену воду. Також діти в укритті мають мати можливість грати в ігри та відпочивати.
Скільки українських дітей перебувають за кордоном
Наразі за кордоном перебуває майже пів мільйона українських школярів. У березні таких було 670 тисяч осіб, тобто понад 170 тисяч вже повернулись на Батьківщину.
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