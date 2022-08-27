Про особливості шкільного навчання за кордоном цього року читайте в матеріалі сайту 24 каналу.
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Вчаться усі
Якщо відвідувати дитячий садок у країнах ЄС можна за бажанням, то навчання у школі є обов'язковим і безкоштовним (платити доведеться лише канцелярію, харчування та екскурсії). Подекуди доведеться заплатити й за підручники, проте, у Міносвіти обіцяють, що українські діти матимуть змогу отримати безоплатно електронні версії іноземних підручників.
Коли починається навчання
Початок навчального року лише 1 вересня і ніяк більше – це радянська традиція, у світі такого нема, а тому в різних державах початок навчання припадає на різний час, ба більше, у деяких регіонах однієї країни це також можуть бути різні дати, проте, це, здебільшого – вересень.
Важливо Безкоштовні підручники, канцелярія та інше: які країни забезпечують школярів з України
Так, у Польщі навчальний рік стартує на початку вересня, у Португалії – в середині вересня. При цьому, навчання у вишах, як правило, розпочинається наприкінці місяця або взагалі у жовтні.
Як записатися до школи
Усі українські біженці мають отримати офіційний статус та зареєструватися. Після цього їх діти отримують право на навчання у місцевих школах.
Документи для оформлення до школи можуть відрізнятися у різних країнах чи регіонах, але здебільшого це:
- посвідчення особи (закордонний паспорт);
- офіційне перебування;
- заява від батьків.
До 2022 року необхідним також був сертифікат знання мови на рівні B1, проте, нині ці вимоги подекуди зняти, але мову точно доведеться вчити.
Що з мовою
Викладання у школах відбувається мовою тієї країни, де ви перебуваєте. Це цілком логічно та зрозуміло всім, крім, мабуть, росіян.
Щоб подолати мовний бар'єр – ще навесні та влітку при навчальних закладах були організовані численні курси з вивчення мов. Вивчати мову можна й протягом року у спеціальних мовних класах, наприклад, у Німеччині та Австрії.
Українські класи
Також у багатьох країнах Європи були створені "українські класи" (наприклад, у Чехії український клас відкривають при місцевій школі, якщо набирається мінімум 15 дітей з України). У цих класах предмети будуть викладати українські вчителі (через війну чимало українських педагогів також опинилися за кордоном).
Багато країн дуже лояльні до українців і намагаються створити для дітей всі умови:
- У Литві можна обрати українську як другу мову вивчення.
- У Латвії навчання з 1-го по 6-й клас проводиться наполовину мовою національної меншини (можна обрати українську), а наполовину — латиською
- У Болгарії на платформі для дистанційного навчання є доступ до українських шкільних підручників.
Українські школи
У деяких країнах Європи українські школи були ще до великого вторгнення росіян. Наприклад, у Польщі та Румунії українські школи функціонують багато років.
Їх приклад наслідують інші держави – деякі фінансують благодійні організації або небайдужі до біди українців громадяни, а деякі школи самоорганізувалися зусиллями місцевих українських громад.
У більшості країн Європи діють факультативні українські школи або недільні українські школи. Вони працюють за українською освітньою програмою.
Ці проєкти створювалися ще до війни української діаспорою й мали на меті не "покрити усю програму", а зберігати та плекати українську ідентичність. Втім, з огляду на війну деякі школи перебудували свою роботу, так, українські факультативні школи в Греції проводять уроки тричі на тиждень.
Але далеко не всі українські школи за кордоном будуть спроможні фізично задовольнити потреби усіх біженців. Нагадаємо, мова йде про мінімум 2 мільйони школярів.
Дистанційна освіта
Більшість українських біженців планує повернутися додому після того, як небезпека життю зникне. Через це чимало дітей будуть навчатися за українськими освітніми стандартами. Не секрет, що в різних державах шкільні програми можуть кардинально відрізнятися, наприклад, в українській школі роблять акцент власне на "чисте" знання, як у багатьох європейських школах – на соціальні навички та так звані soft skills.
Щоб уникнути "розриву", українським дітям доведеться навчатися дистанційно. Якщо в країні тимчасового перебування дистанційне навчання в українській школі "зараховується" і позбавляє необхідності відвідування місцевих навчальних закладів, тоді відповідальність за навчальний процес ляже на батьків і опікунів.
Наразі практично всі українські школи запроваджують змішану систему й доєднатися до неї можна усім охочим, незалежно від того, де школярі перебувають – у Миколаєві, Чернівцях, Коломиї чи Лісабоні. Таким чином, ваші діти можуть навчатися у рідній школі нарівні з однокласниками.
Також ви можете вибрати будь-яку іншу українську школи за бажанням. Учня зобов'язані зарахувати до будь-якого середнього закладу освіти, де є дистанційне навчання. Місце реєстрації в Україні та наповненість класів не це ніяк не впливають; умовах війни достатньо скану або фотокопії заяви батьків школяра як мінімум.
Як уникнути подвійного навантаження для дітей
Якщо ж місцева школа обов'язкова (як у Польщі), батькам доведеться подумати, як уникнути зайвих навантажень для дитини.
Як варіант – навчання на екстернаті, наприклад, у Міжнародній українській школі (МУШ). Навчатися у МУШ доведеться самостійно – будуть лише онлайн-консультації та роботи для перевірки.
Інший варіант – бюрократичний. Українське Міносвіти проводить переговори з європейськими колегами про взаємозарахування частини предметів, що дало б змогу зосередитися дистанційно лише на таких предметах, як українська мова та література, історія України, правознавство, адже їх в умовній Бельгії викладати не будуть, на відміну від інтегралів і хімії.
У будь-якому разі, українським біженцям слід не втрачати зв'язок з "великою землею" та слідкувати за офіційною інформацією.
Яким буде новий навчальний рік в Україні – дивіться відео: