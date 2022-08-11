Для українців, які опинилися за кордоном, існує кілька варіантів того, як будуть вчитися їх діти. Детально про це – в матеріалі сайту 24 каналу.
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Які варіанти існують
- Перший варіант – продовжувати дистанційне навчання в українських школах. Кожна українська дитина має право приєднатися до дистанційного навчання в будь-якій школі на території України. Необхідна лише заява.
- Другий варіант – навчання у місцевих школах. Воно безоплатне, ба більше, в більшості країн ЄС – обов'язкове. Головним є питання адаптації та подолання мовного бар'єра. І якщо зовсім маленькі діти доволі швидко опановують нову мову, то для підлітків це може стати проблемою, навіть психологічною.
Ще один варіант, він діє у Німеччині, – створення інтеграційних або так званих "welcome-класів" – там дітей навчають німецької за інтенсивними програмами, щоб вони швидше адаптувались. Аналогічні програми діють у Польщі, Румунії та інших країнах, які допомагають українцям.
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- Третій варіант – школи місцевих українських громад. Українські школи є в більшості країн Європи, проти їх не дуже багато й місця в них вистачить не всім. Крім того, здебільшого це так звані "суботні школи" й вони далеко не завжди в змозі повністю "закрити" навчальну програму (хоч і мають право видавати табелі, свідоцтва та атестати державного зразка України).
Підручники та канцелярія
Середня освіта в Європі безоплатна, але на батьків все одно чекають витрати. Це підручники та канцелярія (вони доволі дорогі та в сумі таки витрати можуть скласти кілька сотень євро).
І якщо з підручниками можна зекономити завдяки їх електронним версіям, то з канцелярією так не вийде.
На жаль, для багатьох біженців з України такі витрати можуть вважатися критичними. Це добре розуміють місцеві чиновники й активно йдуть назустріч. Наприклад, у Франції дітям з України підручники та шкільне приладдя надається безоплатно. Також місцева влада бере на себе фінансування харчування дітей у школах (це теж немаленька сума).
Маленьких українців забезпечать книгами й навіть харчуванням у низці країн / Фото Getty Images
У Румунії дітей українських біженців безкоштовно забезпечують шкільною формою, підручниками та канцелярією, фінансують проживання в школах-інтернатах, дотації на шкільне харчування тощо.
Допомога буде!
Рішення про допомогу українським школярам можуть ухвалювати окремі муніципалітети. Також є чимало благодійних та релігійних організацій, які опікуються українськими дітьми та допомагають їм з підручниками та необхідною шкільною канцелярію, необхідними нині в освітньому процесі комп’ютерами та гаджетами.
Велику роль відіграють приватні благодійники, а також адміністрації навчальних закладів, що активно йдуть назустріч дітям українських біженців.
У важкий для України час люди по всьому світі об'єдналися заради допомоги нам і нашим дітям, подекуди - коштом власного добробуту. Українці цінують це і будуть вдячні споконвіку.