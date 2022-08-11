Для оказавшихся за рубежом украинцев существует несколько вариантов того, как будут учиться их дети. Подробно об этом – в материале сайта 24 канала.
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Какие варианты существуют
- Первый вариант – продолжать дистанционную учебу в украинских школах. Каждый украинский ребенок имеет право присоединиться к дистанционному обучению в любой школе на территории Украины. Необходимо только заявление.
- Второй вариант – обучение в местных школах. Оно безвозмездно, более того, в большинстве стран ЕС – обязательно. Главным является вопрос адаптации и преодоления языкового барьера. И если совсем маленькие дети довольно быстро овладевают новым языком, то для подростков это может стать проблемой, даже психологической.
Еще один вариант, он действует в Германии, – создание интеграционных или так называемых "welcome-классов" – там детей обучают немецкому по интенсивным программам, чтобы они быстрее адаптировались. Аналогичные программы действуют в Польше, Румынии и других странах, помогающих украинцам.
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- Третий вариант – школы местных украинских общин. Украинские школы есть в большинстве стран Европы, против них не очень много и места у них хватит не всем. Кроме того, в большинстве своем это так называемые "субботные школы" и они далеко не всегда в состоянии полностью "закрыть" учебную программу (хотя и имеют право выдавать табели, свидетельства и аттестаты государственного образца Украины).
Учебники и канцелярия
Среднее образование в Европе безвозмездное, но родителей все равно ждут расходы. Это учебники и канцелярия (они достаточно дорогие и в сумме расходы могут составить несколько сотен евро).
И если с учебниками можно сэкономить благодаря их электронным версиям, то с канцелярией так не получится.
К сожалению, для многих беженцев из Украины такие расходы могут считаться критическими. Это хорошо понимают местные чиновники и активно идут навстречу. Например, во Франции детям из Украины учебники и школьные принадлежности предоставляются бесплатно. Также местные власти берут на себя финансирование питания детей в школах (это тоже немаленькая сумма).
Маленьких украинцев снабдят книгами и даже питанием в ряде стран / Фото Getty Images
В Румынии детей украинских беженцев бесплатно обеспечивают школьной формой, учебниками и канцелярией, финансируют проживание в школах-интернатах, дотации на школьное питание.
Помощь будет!
Решения о помощи украинским школьникам могут принимать отдельные муниципалитеты. Также есть немало благотворительных и религиозных организаций, которые занимаются украинскими детьми и помогают им с учебниками и необходимой школьной канцелярией, необходимыми в образовательном процессе компьютерами и гаджетами.
Большую роль играют частные благотворители, а также администрации учебных заведений, активно идущих навстречу детям украинских беженцев.
В тяжелое для Украины время люди по всему миру объединились ради помощи нам и нашим детям, кое-где – за счет собственного благосостояния. Украинцы ценят это и будут благодарны испокон веков.