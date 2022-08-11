Для оказавшихся за рубежом украинцев существует несколько вариантов того, как будут учиться их дети. Подробно об этом – в материале сайта 24 канала.

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Какие варианты существуют

Первый вариант – продолжать дистанционную учебу в украинских школах. Каждый украинский ребенок имеет право присоединиться к дистанционному обучению в любой школе на территории Украины. Необходимо только заявление.

– продолжать дистанционную учебу в украинских школах. Каждый украинский ребенок имеет право присоединиться к дистанционному обучению в любой школе на территории Украины. Необходимо только заявление. Второй вариант – обучение в местных школах. Оно безвозмездно, более того, в большинстве стран ЕС – обязательно. Главным является вопрос адаптации и преодоления языкового барьера. И если совсем маленькие дети довольно быстро овладевают новым языком, то для подростков это может стать проблемой, даже психологической.

Чтобы решить языковой вопрос, во многих странах активно трудоустраивают учителей из Украины или со знанием украинского, таким образом, существует вероятность, что вашего ребенка в условной Баварии будет учить учитель из родной школы. Кроме Германии достаточно активно создают украинские классы в местных школах в Польше, Испании, Нидерландах, Дании и т.д.

Еще один вариант, он действует в Германии, – создание интеграционных или так называемых "welcome-классов" – там детей обучают немецкому по интенсивным программам, чтобы они быстрее адаптировались. Аналогичные программы действуют в Польше, Румынии и других странах, помогающих украинцам.

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Третий вариант – школы местных украинских общин. Украинские школы есть в большинстве стран Европы, против них не очень много и места у них хватит не всем. Кроме того, в большинстве своем это так называемые "субботные школы" и они далеко не всегда в состоянии полностью "закрыть" учебную программу (хотя и имеют право выдавать табели, свидетельства и аттестаты государственного образца Украины).

Учебники и канцелярия

Среднее образование в Европе безвозмездное, но родителей все равно ждут расходы. Это учебники и канцелярия (они достаточно дорогие и в сумме расходы могут составить несколько сотен евро).

Украинское МОН сейчас ведет переговоры со странами, принимающими беженцев, о том, чтобы все украинские школьники получили бесплатный доступ к электронным версиям учебников. Известно, что Австрия, Болгария, Эстония, Латвия; Польша; Чехия; Швеция и Швейцария это уже сделали. Ожидается, что их примеру последуют и другие страны.

И если с учебниками можно сэкономить благодаря их электронным версиям, то с канцелярией так не получится.

К сожалению, для многих беженцев из Украины такие расходы могут считаться критическими. Это хорошо понимают местные чиновники и активно идут навстречу. Например, во Франции детям из Украины учебники и школьные принадлежности предоставляются бесплатно. Также местные власти берут на себя финансирование питания детей в школах (это тоже немаленькая сумма).

Маленьких украинцев снабдят книгами и даже питанием в ряде стран / Фото Getty Images

В Румынии детей украинских беженцев бесплатно обеспечивают школьной формой, учебниками и канцелярией, финансируют проживание в школах-интернатах, дотации на школьное питание.

При этом, в отличие от большинства стран Европы, официальный статус беженца или временно перемещенного лица, без которого, например, вы не сможете, отправить своего ребенка в школу в Турции, в Румынии сделали для украинцев необязательным.

Помощь будет!

Решения о помощи украинским школьникам могут принимать отдельные муниципалитеты. Также есть немало благотворительных и религиозных организаций, которые занимаются украинскими детьми и помогают им с учебниками и необходимой школьной канцелярией, необходимыми в образовательном процессе компьютерами и гаджетами.

Большую роль играют частные благотворители, а также администрации учебных заведений, активно идущих навстречу детям украинских беженцев.

В тяжелое для Украины время люди по всему миру объединились ради помощи нам и нашим детям, кое-где – за счет собственного благосостояния. Украинцы ценят это и будут благодарны испокон веков.

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